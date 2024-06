Cade dalle scale nell'area di servizio in A1: ricoverato al Maggiore

Un grave incidente si è verificato all'interno dell'area di servizio San Martino Est a Parma, lungo l'autostrada A1. Per cause in corso di accertamento una persona è caduta dalle scale nei pressi dell'autogrill, all'interno della zona di sosta. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure all'uomo, per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 28 giugno. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero di media gravità e non si troverebbe in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente deve ancora essere chiarita con esattezza.

