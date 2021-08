Cade sul sentiero per il Lago Santo: 49enne recuperato dal Soccorso Alpino

Nel pomeriggio di sabato 14 agosto i tecnici del Soccorso Alpino parmense sono intervenuti nel comune di Corniglio, sul sentiero CAI 727 che collega il Lago Santo a Lagdei. Un uomo 49enne residente in provincia di Parma è caduto, mentre scendeva in compagnia di alcuni compagni di escursione: oltre alla caduta, ha avvertito un leggero malore due ha convinto i compagni di escursione a contattare i soccorsi. Sul posto sono arrivate due squadre del SAER che, dopo aver raggiunto l'uomo lo hanno imbarellato e trasportato fino a Lagdei, dove è stato affidato ai militi dell'Assistenza Pubblica di Langhirano per un controllo