Cade sulla pista da motocross, 14enne al Maggiore soccorso con l'eliambulanza

Brutta caduta con la motocross per un 14enne. E' accaduto nel primo pomeriggio in una pista a Monte di Lugagnano. Il giovane sarebbe caduto in un tratto in mezzo al bosco, provocandosi ferite agli arti. Chi era con lui ha avvisato i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi del 118 da Lugagnano e Roveleto, oltre a vigili del fuoco, Soccorso alpino ed eliambulanza da Parma. Il giovane, dopo essere stato immobilizzato e imbarellato, è stato trasportato nel campo dove, nel frattempo, era atterrato l'elicottero: è stato trasportato in volo all'ospedale di Piacenza in condizioni di media gravità.