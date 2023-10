Emergenza meteo: cade un ponte a Ozzanello, chiusa la statale 62 a Fornovo

?Il maltempo continua a imperversare su tutta la provincia. A Ozzanello, comune di Fornovo, è caduto un ponte. Non risultano feriti. La statale 62, invece, è stata chiusa in località La Salita, mentre si registrano problemi sulla provinciale 48 a Terenzo e sulla provinciale 15 a Fugazzolo. Caduta infine mezza pianta sulla provinciale per Madregolo, con i vigili del fuoco al lavoro per cercare di ripristinare la corretta viabilità.