Paura in campo a Collecchio, calciatore colpito alla testa sviene e non si rialza: salvato dai compagni

Momenti di angoscia e grande paura durante una partita del campionato Promozione tra la Polisportiva Il Cervo e il Carpaneto Chero, che si è svolta a Collecchio nella giornata di domenica 18 settembre. Durante il match, che si è concluso con un pareggio per 2-2, infatti, il centravanti della formazione piacentina è stato colpito alla testa, poco prima di buttare la palla in rete e segnare un goal. Il giovane, in seguito al fortissimo colpo ricevuto, ha smesso di respirare e si è accasciato sul campo. In pochi istanti gli altri giocatori e i sanitari sono intervenuti e sono riusciti a soccorrerlo. Fortunatamente il giocatore ha ripreso a respirare e tutto si è concluso senza conseguenze più gravi.