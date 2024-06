Calcio violento: arbitro fischia un rigore, picchiato e preso a pallonate

Un arbitro è stato aggredito durante la partita di ritorno dei Play Out di 2° Categoria, disputata al centro sportivo di Via Pelicelli tra Montanara Calcio Ducale 61 e Fraore. L'episodio risale a domenica, 5 maggio. L’arbitro era stato costretto ad interrompere la gara al 41° minuto del secondo tempo perché, dopo la concessione di un calcio di rigore a favore del Fraore, era stato aggredito e colpito da un calciatore della squadra avversaria mentre altri due suoi compagni lo avevano colpito con delle violente pallonate alla schiena ed alla testa, prima di uscire dal terreno di gioco. Necessario l'intervento della Polizia. All’uscita dagli spogliatoi diverse decine di tifosi della squadra di casa hanno inveito nei confronti della terna arbitrale e degli stessi poliziotti i quali, per non creare ulteriore turbativa dell’ordine pubblico, sono usciti dalla struttura sportiva, provvedendo a scortare la terna arbitrale presso le proprie autovetture parcheggiate poco distanti. Il 10 maggio, il Giudice Sportivo della Federazione Gioco Calcio di Parma, tra le altre sanzioni emesse nei confronti di tesserati dell’Asd Montanara, ha squalificato per quattro anni tre calciatori, mentre un altro è stato sanzionato con quattro giornate di squalifica. L’istruttoria condotta da personale della Divisione Anticrimine della Questura di Parma ha permesso di identificare compiutamente i calciatori coinvolti nell’aggressione ai danni dell’arbitro della gara, consentendo al Questore di Parma di emettere, nei confronti degli stessi, quattro provvedimenti di D.A.SPO., ossia il divieto di partecipare ed assistere a manifestazioni sportive. I D.A.SPO. emessi nei confronti dei calciatori dell’Asd Montanara Calcio Ducale 61 hanno, per due di essi, la durata di tre anni (ad uno degli atleti è stata comminata l’ulteriore misura di imposizione dell’Obbligo di Presentazione per un anno convalidato dal G.I.P. presso il Tribunale di Parma), mentre gli altri due provvedimenti hanno la durata rispettivamente di due ed un anno.