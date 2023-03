Camerieri e baristi: è emergenza personale. Ma la paga è da fame (meno di 6 euro lorde all’ora) e spesso in nero

"Camerieri introvabili e lavoratori che si dimettono senza preavviso". "Giovani che preferiscono il week end libero invece di lavorare". "Prima di pensava a guadagnare e risparmiare, oggi si preferisce essere liberi la sera". Il meccanismo dello scarico di responsabilità da parte degli imprenditori sui lavoratori è un fenomeno molto diffuso, soprattutto nel settore turistico, anche nella nostra provincia. Quante volte gli imprenditori e le associazioni di categoria hanno lanciato appelli pubblici lamentando la carenza di personale? Gli ultimi sono alcuni giorni fa, in vista delle festività pasquali.

Abbiamo provato a candidarci ad alcune offerte di lavoro negli agriturismi e negli alberghi della provincia di Parma, mettendo in curriculum le reali esperienze nel settore per cercare di capire quali sono, concretamente, le proposte che vengono fatte a chi manifesta l'intenzione di lavorare all'interno di una struttura ricettiva. In nessun caso la proposta è stato quella di un contratto di lavoro regolato dal Ccnl Turismo o dal Ccnl Aziende Alberghiere. Il quadro che ne emerge non è sicuramente dei più rassicuranti.

Contratto a chiamata e otto euro lordi all'ora per lavorare la sera e nei week end

La prima posizione per la quale abbiamo provato a candidarci riguarda un'offerta di lavoro all'interno di un agriturismo in provincia di Parma. Le mansioni da svolgere sarebbero quelle di servire ai tavoli, oltre a sistemare e pulire le stanze degli ospiti. L'impegno, secondo quanto riportato nell'annuncio, sarebbe per un 'part time' di sei ore al giorno nell'orario della cena, dalle 18.30 a mezzanotte e mezza circa. Oltre a questo era richiesta la disponibilità anche per il pranzo domenicale. Che tipo di contratto verrà fatto al lavoratore? "Si tratta di un contratto a chiamata per un impegno part time, tutti i giorni alla sera per le cene e la domenica per il pranzo". Quindi nessuna assunzione ma solo un contratto a chiamata. "No, non possiamo assumere personale in questo momento". E ci sarebbe il giorno di riposo? "Si, il giorno di riposo è previsto al lunedì". Si tratterebbe quindi di 41 ore settimanali con lavoro nel week end e nei festivi, senza la maggiorazione dovuta per questo tipo di impiego.

Mille euro lorde al mese per 10 ore di lavoro al giorno: meno di 6 euro lorde all'ora

Per la seconda posizione per la quale ci siamo candidati la risposta è arrivata dieci minuti dopo la candidatura con l'invio del curriculum vitae. Una struttura turistica, sempre della provincia di Parma, cercava lavoratori per alcune mansioni: aiuto cuoco, lavapiatti e camerieri. Bene ma qual è la retribuzione netta per questo tipo di mansioni e quale il contratto che verrebbe applicato? "Non lo diciamo subito ma in sede di colloquio perchè dipende dall'esperienza in questo tipo di lavoro". Certo ma verrebbe applicato un contratto nazionale ? "Beh per ora noi preferiamo i contratti a chiamata perchè possiamo gestire con più flessibilità i nostri collaboratori". Ok e l'impegno settimanale quale sarebbe? "E' un impegno full time per quanto riguarda i camerieri che poi sarebbero impiegati anche per la sistemazione e le pulizie delle camere". Quindi quante ore di lavoro? "Dalla mattina, dopo la colazione, si puliscono le camere a partire dalle 10. Dopo è l'ora del pranzo e c'è da servire ai tavoli. Dopo pranzo c'è la possibilità di fare una piccola pausa e si riprende con la pulizia dei bagni e delle stanze. La sera, poi, ovviamente c'è la cena e il dopo cena": In pratica sarebbero sei ore la mattina, dalle 7 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 20. Ovvero dieci ore al giorno. "Ma non sarai da solo" specificano. E la retribuzione? "Si parla di circa mille euro lordi al mese".

1.200 euro lordi al mese per 8 ore di lavoro con una parte di retribuzione 'fuori busta', ovvero in nero

La terza candidatura è stata per l'offerta di un posto di lavoro all'interno di una catena alberghiera. Anche in questo caso si tratterebbe di sistemare le stanze e di effettuare servizio ai tavoli. L'orario di lavoro in questo caso è di otto ore al giorno per sei giorni, con un giorno di riposo. "Di solito è il lunedì, quando siamo chiusi. Così ti puoi riposare". Sono otto ore quindi e non dieci, ma la retribuzione? "Si parla circa di 1.200 euro lordi al mese, è superiore a quella che puoi trovare da altre parti perchè ci teniamo ad investire sul nostro personale". Ok, quindi con regolare assunzione e accredito dello stipendio? "Beh per la tipologia di contratto ne discutiamo in sede di colloquio. Poi una parte del compenso verrà data fuori busta, sai come funzionano queste cose. Conviene ad entrambi". Una parte del soldi quindi arriverebbe fuori dalla busta paga, ovvero in nero.