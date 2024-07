Campo estivo di Varano: a lezione di legalità con i carabinieri di Salsomaggiore

Non si fermano neanche per l’estate gli incontri dei Carabinieri con i giovani per sviluppare la cultura della legalità e permettere loro di stabilire il contatto con le Autorità e le forze dell’ordine.

In tale contesto sii è svolto ieri mattina un incontro tra i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme, personale del Gruppo Carabinieri Forestali di Parma ed i giovani e giovanissimi frequentatori del centro estivo del comune di Varano de’ Melegari. Vista la giovane età dei partecipanti all’incontro sono stati introdotti i principi fondamentali dello stare insieme, del rispetto del prossimo e dell’importanza del rispetto delle regole. Tanti i temi trattati, dalla cultura della legalità alla storia e compiti dell’Arma e delle sue varie organizzazioni attive sul territorio. Gli eventi hanno visto la partecipazione entusiasta dei giovani partecipanti al “campo” che, accompagnati dagli educatori, hanno ascoltato le spiegazioni dei vari argomenti, arricchendo l’incontro rivolgendo ai Carabinieri domande per soddisfare curiosità e fugare i loro piccoli dubbi. I militari hanno mostrato l’equipaggiamento e le autovetture in dotazione, in particolare quelle della Sezione Radiomobile di pronto intervento, come la nuovissima “Gazzella”, una Alfa Romeo “Giulia”, sulla quale i piccoli sono saliti ed hanno acceso le sirene.

Ampio risalto è stato dato anche ai compiti ed al lavoro svolto Carabinieri Forestali per la tutale del territorio confrontandosi sul rispetto dell’ambiente, della sua fauna e flora.

Con la programmazione di questi incontri l’Arma dei Carabinieri vuole continuare, anche nel periodo estivo, a promuovere e avvicinare i ragazzi agli argomenti inerenti alla legalità ed il senso civico.