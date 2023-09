Paura in via Manzoni, cane aggredito da un cane senza guinzaglio: è gravissimo

Nuovo episodio di aggressione nei confronti di un cane. Dopo l'attacco e l'uccisione di un barboncino da parte di un rottweiler all'interno dell'area cani di via Bramante, nella mattinata di mercoledì 6 settembre in via Manzoni, nel quartiere Montanara a Parma, un cane sarebbe stato azzannato da un secondo cane che, secondo le prime informazioni non avrebbe portato il guinzaglio. Il cane aggredito, accompagnato dal proprietario al pronto soccorso veterinario, sarebbe in condizioni critiche.

IN AGGIORNAMENTO