Il cane scova i rifugi dei pusher: sequestrati 700 grammi di droga

Seicento grammi di droga, in particolare hashish, trovati all'interno di una siepe del parco Ducale. Altri 150 al parco del Naviglio. I carabinieri hanno effettuato alcuni controlli, insieme alle unità cinofile di Bologna specializzate nella ricerca di sostanze stupefacenti.



All’interno del Parco Ducale “Taxi” un pastore tedesco specificatamente addestrato ha scovato sotto una siepe, nascosti nel terreno oltre 600 grammi di hashish, suddivisi in panette da 100 grammi e pezzature più piccole. All’interno del parco del Naviglio sono stati rinvenuti in una zona di confine,

caratterizzata dalla presenza di alcune baracche, interrati e coperti con delle lamiere, oltre 150 grammi di hashish suddivisi in panette.

I luoghi di ritrovamento facevano sicuramente parte di quei “depositi” difficili da localizzare e utilizzati dagli spacciatori per rifornirsi dopo ogni cessione evitando così di tenere lo stupefacente in tasca, ed avere problemi nel caso di un controllo da parte delle forze dell’ordine.