Operai in nero e senza misure di sicurezza: bloccato un cantiere di via Langhirano

Faceva lavorare, in un cantiere di via Langhirano a Parma, operai in nero, senza contratto, e non rispettava le norme relative alla sicurezza. I carabinieri della compagnia di Parma, in collaborazione con il nucleo Ispettorato del lavoro, hanno sospeso l'attività imprenditoriale di una ditta, fino a quando non ripristinerà le condizioni di sicurezza dei lavoratori. I controlli sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, martedì 22 febbraio. Il titolare dovrà pagare sanzioni per oltre 2.500 euro.

Nel corso della giornata di ieri i militari hanno controllato 10 cantieri, identificando 20 persone. I servizi sono mirati a prevenire gli infortuni nei luoghi di lavoro ed alla verifica del rispetto della normativa anti infortunistica a tutela della salute e della sicurezza. Spesso, infatti, il mancato rispetto delle norme porta a situazione pericolose che possono dar luogo ad incidenti sul lavoro, anche gravi.