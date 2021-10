Caos sulla linea ferroviaria Brescia-Parma, treno fermo 2 ore

Caos sulla linea ferroviaria Brescia-Parma, a causa del guasto di un passaggio a livello nel pomeriggio di sabato a Montirone. Dopo solo 11 minuti di viaggio, il treno partito da Brescia alle 12.49 è dovuto restare fermo nella stazione di Montirone per un'ora e tre quarti, tra l'indignazione e la rabbia dei 15 passeggeri a bordo. Su quella tratta, i pendolari non sono certo nuovi a ritardi e disservizi, ma quasi due ore per riparare il passaggio a livello (e senza nemmeno predisporre un bus sostitutivo), sono sembrate un po' troppo anche a loro.