Capodanno, il palco è pronto: centro storico presidiato in tutti i suoi snodi

La Questura per la notte di San Silvestro ha intensificato le misure di vigilanza e ha disposto sul territorio un numero di pattuglie più elevato rispetto a quello ordinariamente previsto unicamente per il presidio delle zone sensibili: oltre a Piazza Garibaldi, sede del concerto di Cosmo, anche Piazza Ghiaia, le vie del centro storico e tutti i possibili punti di aggregazione giovanile saranno presidiati.

Oltre al centro storico, sarà presidiata anche la zona di Oltretorrente, via Repubblica e chiaramente le zone situate nelle vicinanze, spesso finite nel mirino di malintenzionati che approfittano dell'assenza delle persone partite per le vacanze o della confusione per mettere a segno furti in abitazioni o all'interno dei negozi. Il Commissario Capo Chiara Scibetta, Portavoce della Questura: "Abbiamo aumentato il numero di servizi di controllo del territorio e, di conseguenza, anche il numero di controlli al fine di garantire un presidio sempre costante di tutto il territorio. Vogliamo continuare per questa strada al fine di garantire la sicurezza".