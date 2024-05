Capotreno aggredito dai passeggeri senza biglietto

Grave episodio nella giornata di lunedì 6 maggio a bordo di un treno regionale che stava percorrendo il tratto tra Cremona e Fidenza. Secondo le prime informazioni il capotreno sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone senza biglietto, mentre si trovava in servizio. In particolare, dopo la richiesta di controllo dei titolo di viaggio, sarebbe scattata la violenza contro il controllore. L'aggressione è stata portata avanti da un piccolo gruppo di persone, che si trovavano a bordo del treno ma non avevano con sé i biglietti. Sul posto è arrivata la polizia ferroviaria che ha ricostruito la vicenda ed avviato le indagini per cercare di identificare gli autori della violenza. Dopo l'aggressione sono stati cancellati due treni. L'episodio si sarebbe verificato nei pressi di Busseto.