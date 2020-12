Capriolo investito da un'auto soccorso a Gaione

Un capriolo ferito - probabilmente in seguito all'impatto con un veicolo che stava transitando in strada - è stato soccorso nella mattinata di oggi, giovedì 24 dicembre, nella zona Gaione. L'animale è stato recuperato grazie al lavoro congiunto delle Guardie Ecozoofile, dei carabinieri e degli operatori del Rifugio Matildico - Centro Recupero Animali Selvatici di San Polo d'Enza. Il capriolo - come riferisce il dottor Stefano Serafini, dirigente nucleo operativo delle guardie ecozoofile di Parma è stato messo in salvo viste le sue condizioni di salute critiche. L'animale è stato investito da un'auto che, secondo quanto riferito da un residente della zona, non si sarebbe poi fermata a soccorrerlo.

