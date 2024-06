Carabinieri: in un anno oltre 500 arresti e 4 mila denunce

Nello scenario del Parco Ducale, davanti all’omonimo Palazzo, sede del Comando Provinciale, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, è stato celebrato il 210° annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

La celebrazione è stata l’occasione, per il Colonnello Andrea Pagliaro, per fare un bilancio dell’attività volta nell'ultimo anno, dal 6 giugno del 2023 al 5 giugno del 2024: 28.500 sono state le pattuglie e le perlustrazioni, 155.000 le persone identificate, oltre 200.000 le chiamate pervenute al 112, procedendo per oltre 17.000 delitti (circa l’87% di quelli complessivamente denunciati a tutte le forze di polizia).

Per quanto concerne, invece, le attività di contrasto alle varie forme di criminalità, sono 521 le persone arrestate (tra questi 10 latitanti, di cui uno ricercato da ben 17 anni per un omicidio commesso in Perù) e oltre 4.000 quelle deferite in stato di libertà. Relativamente alla lotta ai reati predatori è stato scoperto più del 7% dei furti denunciati (quasi il doppio della media nazionale) e più del 53% delle rapine commesse (anche qui i dati sono sensibilmente superiori a quelli della media nazionale).

Per i delitti di particolare gravità si sono registrati i seguenti dati: omicidi 3, di cui scoperti 3; tentati omicidi 3, di cui scoperti 3; estorsioni 65 di cui scoperte 35. Nell’attività di contrasto significativo è stato l’impegno contro il triste fenomeno della violenza di genere. Pur consapevoli del fatto che il fenomeno costituisce una piaga nei cui confronti bisogna lavorare molto anche sul piano del cambiamento culturale. Lusinghieri sono stati i risultati operativi (oltre 150 denunce - con un incremento del 47% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno - 28 arresti, nonché 20 misure cautelari non custodiali), a testimonianza di una rinnovata fiducia delle vittime nei confronti delle Istituzioni. Al riguardo, una particolare menzione alla giovane donna Carabiniere Noemi Schiraldi che a Salsomaggiore, libera dal servizio, disarmata, non ha esitato ad affrontare, esponendosi a grave rischio, un presunto uxoricida assicurandolo alla giustizia.

Nel corso del suo intervento il Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Pagliaro, dopo i dovuti ringraziamenti, ha ricordato i Valori che i Carabinieri, coltivano da sempre. Valori tramandati da chi ci ha preceduto, atti di eroismo che punteggiano tutta la storia dell’Arma, come testimoniato dal

sacrificio dei Martiri di Fiesole, di cui quest’anno ricorre l’80° anniversario. Sono tali figure eroiche, ha evidenziato il Comandante, che ci indicano la “bussola etica” del nostro agire, fatto di militarità, competenza, coraggio e umiltà. Sono virtù e valori antichi, ma quanto mai attuali e intramontabili, che alimentano nei cittadini l'aspettativa di uno spirito di servizio disinteressato, di saldezza morale, di compostezza, di disciplina, di efficienza, di concretezza e di sobrietà. Sono queste le basi, solide, sulle quali l'Arma è chiamata a garantire l'assolvimento dei complessi compiti affidati all'Istituzione, condividendone quotidianamente gli sforzi e i rischi con i colleghi delle altre Forze di Polizia, in un ormai consolidato modello di coordinamento che fa perno sulla figura del Prefetto, cui è ricondotta la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

La presenza capillare dei Carabinieri in Provincia, distribuita su 36 Comandi di Stazione, è il vantaggio competitivo che viene sfruttato per intercettare le esigenze di sicurezza del cittadino nei singoli contesti territoriali. I Comandanti di Stazione sono il caposaldo di questo sistema, in cui

ciascun presidio dell'Arma costituisce patrimonio delle singole comunità. Altro aspetto evidenziato è l’attività svolta per la diffusione della cultura della legalità. È stata dedicata una particolare attenzione ai giovani studenti con frequenti incontri sia presso gli Istituti sia nelle nostre Caserme, ha affermato il Colonnello Pagliaro, per rafforzare la condivisione dei valori fondanti della Patria e sollecitare la loro attenzione sulle diverse questioni che afferiscono

al tema ampio della legalità, compresa quella, attualissima nell'era del rapporto critico tra uomo e risorse naturali, della legalità ambientale, per sviluppare la quale ci siamo avvalsi delle specifiche competenze dei nostri carabinieri forestali.

Nel concludere il suo intervento, il Comandante Provinciale, ha dedicato un deferente omaggio ai caduti dell'Arma che si sono sacrificati sull’Altare della Patria e della nostra libertà per garantire la sicurezza del Paese; coltivare la loro memoria significa comprendere l’immensa ricchezza morale

che ci hanno trasmesso e rinnova in noi l'impegno di dedicare ogni sforzo per l’edificazione di una società sempre più giusta.

La cerimonia si è conclusa con la premiazione dei carabinieri che si sono distinti in particolari operazioni di servizio. Sono stati insigniti il Cap. (ora Maggiore) Marco Di Caprio; il Lgt. C.s. Antonio Vellucci; il Lgt. (ora Lgt. C.s.) Alberto Balestracci; il Lgt. Domenico Paduano; il V. Brig.Carmelo Vassallo; l’App. Sc. Qs Massimo Modica; il Mar Magg. Filippo Collana; il Mar Ord. Alessandro Stanzione; il V. Brig. Davide Di Bella; il Mar Ca. (ora Mar Magg.) Nicola Maggio; il Mar Ord. Luca Russo; il Mar Vincenzo De Francesco; il V. Brig. Aldo Rossetti; il Brig. Ca. Alessandro Tosi; il Brig. Paolo Giani; il Brig. Salvatore Antonio Orlando (che riportava lesioni personali durante l’operazione; il V. Brig. Massimo Orefice; il V. Brig. Claudio Zardi; il Car. (ora V. Brig.) Piersalvatore Palamara; l’App. Sc. (ora Brig.) Fabio Chiari; l’App. Sc. Qs Stefano Giambruno; il Car. Francesco Fiorillo; il Car. Massimo Nicastro.