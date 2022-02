Borgotaro, aggrediscono i militari dopo essere stati sorpresi a fumare marijuana: arrestati

Controlli dei carabinieri della Compagnia di Borgotaro Val di Taro in occasione dei festeggiamenti del carnevale. Due arresti: un 25enne ed un 27enne di Borgotaro. In piazza Farnese, per sottrarsi all’identificazione, aggredivano i militari. La pattuglia a piedi, per le vie del centro storico nella stessa piazza Farnese, nei pressi del bar, ha notato l’odore tipico della combustione della marijuana provenire da un gruppo di ragazzi e tra questi hanno individuato un giovane che stava fumando. Il ragazzo, un 25enne, stava per essere perquisito quando ha iniziato ad aggredire i militari prendendoli a calci e spintoni, aiutato dall’amico 27enne. I due sono stati successivamente bloccati e condotti in caserma dove sono stati arrestati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale nonché lesioni. Infatti, i militari sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari per traumi contusivi ed abrasioni. Nel corso del servizio sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori due giovani, in quanto sorpresi a confezionare uno spinello e sanzionate altre due persone per ubriachezza.