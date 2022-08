Ruba 10 punte di formaggio all'Esselunga, poi aggredisce l'addetto alla vigilanza: arrestato 46enne. In fuga la complice

I carabinieri della Stazione di Parma Centro, durante la serata del 24 agosto 2022 hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne parmigiano,incensurato, accusato di rapina.

In particolare i carabinieri impegnati in pattuglia nel centro abitato ducale, in orario serale, proprio per prevenire e reprimere i reati di natura predatoria, sono intervenuti presso un supermercato Esselunga poiché un addetto alla vigilanza era stato vittima di un’aggressione.

Sul posto i militari accertavano che un 46enne poco prima delle 20, insieme a una donna, aveva tentato di uscire dall’esercizio commerciale dall’uscita di emergenza posta al fianco della barriera delle casse. Nell’ambito dei controlli a campione che solitamente vengono svolti, l’addetto alla sorveglianza, qualificandosi, chiedeva loro l’esibizione della prova d’acquisto e di eventuali scontrini. L’uomo, però improvvisamente afferrava per la maglietta l’addetto alla sicurezza, bloccandolo e contestualmente spingendolo impedendogli ogni altro movimento, urlando alla donna di scappare, che di fatto gettava a terra la borsa che teneva sotto spalla e faceva perdere le proprie tracce.

Nel frattempo l’addetto alla sicurezza, riusciva a divincolarsi dalla violenta presa anche grazie all’intervento dei militari che prendevano in consegna l’autore dei fatti. Nella borsa venivano rinvenuti 10 punte di formaggio pregiato, del valore di circa 200 euro, che venivano restituite. L’addetto alla vigilanza ha non riportato ferite.

La complice, in corso di completa identificazione mediante la visione delle immagini di sorveglianza, verrà denunciata in stato di libertà.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’autorità giudiziaria.