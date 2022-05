Lite tra un gruppo di giovani davanti alle Poste: ferita una ragazza

Una lite per futili motivi, poi in un niente dalle parole si è passati ai fatti. Il contesto: un gruppo di giovani. Il luogo: Salsomaggiore. L'epilogo: una 18enne in ospedale, ferita. E un 26enne denunciato per lesioni personali.

L'episodio si è verificato un paio di notti fa davanti alle Poste della cittadina termale dove cinque ragazzi si sono ritrovati iniziando a litigare per questioni banali. La discussione è degenerata rapidamente e dalle parole si è passati ai fatti. Una ragazza del gruppo avrebbe cercato di sedare gli animi senza riuscirci e, anzi, ricevendo uno spintone che l'avrebbe fatta cadere a terra e sbattere la testa. Sul posto sono a quel punto intervenuti i carabinieri chiamati da alcuni passanti e un'ambulanza del 118. All'arrivo dei militari sul posto, sono inziate le indagini. Non c'era più nessuno, tranne la ragazza (trasportata in ospedale: per lei una prognosi di 7 giorni) con un amico.

Ricostruito l'episodio, i carabinieri sono riusciti a risalire al responsabile, denunciando un 26enne con l'accusa di lesioni personali.