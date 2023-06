Carabinieri, in un anno più di un arresto al giorno: 30 sono minorenni. Sequestrati 80 chili di droga

Quest’anno, a seguito dei gravi eventi alluvionali che hanno interessato i territori dell’Emilia Romagna e in segno di vicinanza alle famiglie coinvolte, la celebrazione del 209° Annuale di Fondazione dell’Arma dei carabinieri in tutte le province della Regione si è svolta in forma ridotta. A Parma, alla presenza delle autorità civili e militari, la cerimonia ha avuto luogo, con la deposizione di una corona d’alloro presso il monumento ai Caduti, posto nella piazza d’armi del palazzo Ducale, sede del Comando provinciale.

Nei dodici mesi appena trascorsi (maggio 2022 – maggio 2023) il Comando provinciale carabinieri di Parma ha concentrato i propri sforzi in direzione della prevenzione e del contrasto di quei fenomeni criminali che incidono particolarmente sulla percezione della sicurezza generale.

Tracciando un resoconto delle attività condotte sul piano preventivo e repressivo nel corso dell’anno, i Comandi dell’Arma (4 Compagnie e 36 Stazioni) hanno effettuato: 25.953 servizi esterni, controllato 150.278 persone e 90.807 mezzi, ricevuto 185.498 chiamate al numero emergenza 112.

ATTIVITA’ REPRESSIVA

L’Arma di Parma ha perseguito e trattato 15.965 casi-reato sui 18.290 dei delitti denunciati o accertati in città e provincia, pari all’87,29%. Arrestate 435 persone e denunciate 4.103 persone.

Particolare importanza è stata data: ai fenomeni di “devianza giovanile”, ponendo attenzione a episodi di microcriminalità e “bullismo” che spesso vedono quali protagonisti i giovani. In tale ambito tutti i presidi dell’Arma, hanno prestato particolare attenzione, riuscendo ad arginare una deriva ancora più pericolosa. Sono stati 30 i minori arrestati e 329 quelli denunciati alla Procura dei Minori di Bologna per reati vari (rapine, furti, lesioni, percosse e/o danneggiamenti). Traffico e dello spaccio di stupefacenti: 136 arresti, 202 denunce, 341 persone segnalate alla Prefettura quali assuntori e sequestrato sostanze per 80 chili (56 di hashish, 20 di cocaina e 4 di marijuana). “Violenza di genere”: 35 arresti e 127 denunce per reati che vanno dagli atti persecutori, violenza sessuale, maltrattamenti contro familiari e lesioni personali;

Attenzione massima anche nella prevenzione per evitare le truffe, nei confronti delle fasce più deboli e non, attraverso l’organizzazione di conferenze, con il supporto dei Comuni interessati, (34 da novembre 2022) tenute dai Comandi di Stazione dei diversi presidi dislocati in città e Provincia a cui hanno partecipato circa 1100 persone. Nello specifico sono state denunciate 413 persone.

Un occhio di riguardo, infine, è stato dato alla divulgazione della “cultura della legalità” attraverso incontri con i ragazzi delle scuole della città e della Provincia. Nelle 51 conferenze a cui hanno partecipato circa 3.800 alunni sono stati affrontati temi che spaziano dal: cyberbullismo e bullismo, violenza di genere e le recenti modifiche legislative (cd. “codice rosso”), educazione e sicurezza stradale, la pedopornografia e l’uso consapevole dei social e della rete internet. Non sono mancati riferimenti alle sostanze stupefacenti, con brevi cenni sulle problematiche legate al consumo ed allo spaccio.