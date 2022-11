Spacca il finestrino di un'auto per rubare ma viene sorpreso e arrestato

Spacca il lunotto dell’auto in sosta per rubare all’interno dell’abitacolo ma viene sorpreso da un passante e poi arrestato dai carabinieri. Il fatto è accaduto ieri sera, poco dopo la mezzanotte, in via Torrente Bardea nel parcheggio del supermercato ed in manette è finito un 43enne di Parma con diversi precedenti di polizia fermato dai militari della Sezione Radiomobile subito dopo aver tentato il furto nell’auto in sosta.

L’uomo, approfittando del fatto che nel parcheggio non c'era nessuno, ha scagliato un grosso sasso contro il lunotto mandandolo in frantumi per poi infilarsi all’interno del mezzo. La scena è stata notata da un passante che ha subito chiamato il 112 che ha inviato sul posto la pattuglia della Sezione Radiomobile. Al loro arrivo, i militari lo hanno fermato ancora nelle vicinanze del mezzo e ricostruita la dinamica, arrestato per tentato furto aggravato trattenendolo in attesa del rito direttissimo presso le camere di sicurezza della Stazione di Parma Oltretorrente.