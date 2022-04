Spacciava in città nonostante il divieto di dimora: arrestato

I carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno arrestato stanotte un 29enne nigeriano senza fissa dimora. Lo stesso, da gennaio 2022 è sottoposto alla misura del divieto di dimora a Parma. Il tutto inizia il 27 aprile, quando una pattuglia impegnata in servizio perlustrativo individua il 29enne in via Borghesi. Alla vista dei militari, per sottrarsi al controllo finge di entrare in un esercizio commerciale e subito dopo scappa. Raggiunto e bloccato, inizia ad aggredire i militari che per placarlo lo ammanettano.

Condotto in caserma a seguito di perquisizione personale sono stati sequestrati alcuni grammi di sostanza stupefacente e denaro provento dell’attività di spaccio. Il 29enne viene denunciato per detenzione ai fini di spaccio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il tutto viene segnalato all’Autorità Giudiziaria che predispone la sostituzione della misura del divieto di dimora con la detenzione in carcere. Questa notte, la pattuglia lo ha trovato nel piazzale della Stazione Ferroviaria. Al termine delle formalità di rito è stato associato alla casa circondariale di Parma