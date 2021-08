Carabinieri, arriva il nuovo comandante: è Marco Di Caprio

Protagonista di numerose operazioni di rilievo, nel vibonese, come l’arresto di uno dei cento latitanti più ricercati

Sarà Marco Di Caprio il nuovo comandante dei carabinieri di Parma. Dopo quattro anni trascorsi a Serra San Bruno alla guida della Compagnia Carabinieri, Di Caprio si appresta a cominciare la sua nuova avventura nel Ducato. Ha condotto diverse operazioni, come il rinvenimento di oltre 60 piantagioni di canapa indiana nel vibonese, l’operazione sui “furbetti del cartellino” presso l’Asp di Serra San Bruno, l’individuazione di gravi fatti di sangue, tra i quali spiccano l’omicidio di Bruno Lazzaro consumato a Sorianello nel marzo del 2018 ed il tentato omicidio di una persona, perpetrato in Nardodipace, nel giugno 2020. Ha condotto l'operazione 'Mbasciata, scoprendo una rete di estorsione. Protagonista dell'arresto di uno dei latitanti più pericolosi, tra i primi cento. Domenico Cracolici, nascosto nel Lamentino. È in arrivo a Parma.