I carabinieri a cavallo a Parma e Colorno attivi nei controlli in centro e nelle aree verdi

Come già avvenuto negli anni passati, da alcuni giorni, i Carabinieri del 4° Reggimento a Cavallo di Roma stanno coadiuvando le pattuglie del Comando Provinciale di Parma nei servizi di vigilanza nelle zone del centro città e nel controllo delle aree verdi. Le unità ippomontate tornano in città dopo i positivi riscontri per i servizi effettuati in precedenza ed oltre ad espletare un servizio di rappresentanza che richiama le gloriose tradizioni dell’Arma,

consente di rafforzare il dispositivo di prevenzione e repressione dei reati di spaccio nelle aree verdi con un più agevole controllo nelle zone non facilmente accessibili a causa delle barriere naturali.

I carabinieri a cavallo sono stati altresì impiegati a Colorno, nella vigilanza delle prestigiose aree verdi monumentali, fra le quali splendida reggia, in cui la presenza delle pattuglie ippomontate oltre a garantire la sicurezza ha contribuito a rendere ancora più suggestivo il contesto. Erede delle gloriose tradizioni ippiche dell'Arma dei Carabinieri, oltre alle normali attività d'istituto, quali pattuglie e perlustrazioni in aree impervie dell'intero territorio nazionale, fornisce un importante contributo nell'espletamento di servizi di ordine pubblico e soccorso in caso di pubbliche calamità, il Reggimento, attraverso il Gruppo Squadroni, esegue il celebre Carosello Storico, saggio di alta scuola di equitazione e sintesi dell'addestramento raggiunto dai cavalieri dell'Arma.

Con il Centro Ippico, il Reggimento provvede all'istruzione equestre dei Carabinieri e alla loro formazione tecnica, programma corsi di addestramento e provvede alle sedute di ippoterapia in favore di associazioni per disabili oltre a partecipare con la sezione sportiva a concorsi ippici di livello nazionale ed internazionale. Il Reggimento, infine, esplica servizi d'onore e di rappresentanza.