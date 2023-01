Carabinieri: cerimonia di consegna di premi e di promozione al grado superiore per tre Comandanti di Stazione

Nella mattinata odierna il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Parma Col.Pasqualino Toscani, alla presenza di una piccola rappresentanza, ha consegnato: 1. aI Luogotenente C.S. Alberto Bertone, Capo Sezione Operazioni e Logistica del Comando Provinciale di Parma, la Medaglia d’oro al merito di lungo comando, onorificenza riconosciuta a seguito di numerosi anni di comando, svolti sempre con merito e professionalità nei diversi incarichi svolti; 2. al Mar. Capo Giuseppe Ciulla, Comandante della Stazione Carabinieri di Parma Oltretorrente, i nuovi gradi in quanto è stato promosso Maresciallo Maggiore; 3. al Mar. Capo Filippo Collana, Comandante della Stazione Carabinieri di Colorno, i nuovi gradi in quanto è stato promosso Maresciallo Maggiore; 4. al Mar. Matteo Maio, comandante della Stazione Carabinieri di Fontanellato, i nuovi gradi in quanto è stato promosso Maresciallo Ordinario.

Nella medesima circostanza, il Comandante ha rivolto a ciascuno il suo saluto, ringraziamento ed elogio per la quotidiana, instancabile e costante attività posta in essere al servizio della cittadinanza da parte dei tre Comandanti di Stazione e per la preziosa opera di collaborazione del Luogotenente C.S. Bertone.