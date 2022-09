Sostiene di essere stato aggredito, poi simula una caduta e minaccia un gruppo di ragazzi e i carabinieri: 25enne denunciato

Arresti, denunce e segnalazioni. E’ stata un’intensa attività di controllo del territorio quella portata a termine dai carabinieri della Compagnia di Parma, che nel fine settimana hanno svolto attività di monitoraggio condotta principalmente sull’area del capoluogo. L’attività ha visto in campo un ampio dispositivo di pattuglie, anche in moto.

Identificate oltre 250 persone e controllati più di 140 mezzi, sia tramite regolare pattugliamento sia su richiesta specifica al 112. Eseguiti due arresti, denunce e segnalazioni amministrative.

I militari della Sezione radiomobile hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Corte d’Appello di Bologna nei confronti di un 31enne nigeriano, domiciliato in città e con diversi precedenti che, sottoposto a detenzione domiciliare, dai giornalieri controlli delle pattuglie risultava violare in più circostanze le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

I carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno rintracciato a Parma, durante un controllo del territorio, un marocchino 25enne, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Parma, poiché autore di più violazioni alla misura dell'obbligo di presentazione alla P.G., cui è stato sottoposto perché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Denuncia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale di un 25enne della provincia di Reggio Emilia che richiede l’intervento della pattuglia in piazzale della Pace, in quanto sostiene di essere stato aggredito. La pattuglia del Radiomobile arrivata sul posto nota un giovane, poi identificato nel 25enne che, alla vista dell’auto con i lampeggianti accesi, simula una caduta dal marciapiede. Visto lo stato di agitazione del giovane giungeva sul posto un’autoambulanza per prestare le cure mediche. Nel frattempo il ragazzo, alternando momenti di calma a forte agitazione, inveiva e minacciava alcuni giovani li presenti. I militari nel tentativo di calmarlo venivano aggrediti e minacciati. Pertanto lo stesso veniva portato in caserma dove ricominciava ad inveire contro i militari. Al termine delle formalità di rito è stato denunciato.

Sempre i militari della sezione Radiomobile hanno denunciato marito e moglie per furto al supermercato. I due dopo aver riempito il carrello della spesa con merce per un valore di circa 500 euro si sono avvicinati all’uscita d’emergenza attigua alla barriera delle casse. La donna usciva mentre l’uomo rimaneva fermo con il carrello e dopo pochi istanti lo consegnava alla complice. Lo stesso poi si dileguava all’interno delle corsie del supermercato. La donna immediatamente fermata ammetteva le proprie responsabilità. Al termine degli accertamenti la pattuglia identificava il marito ed entrambi venivano denunciati.

.Per ultimo, denunciato un 42enne, per evasione, dai carabinieri di Parma Centro che si è allontanato dall’abitazione in violazione delle prescrizioni impostegli.