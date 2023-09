Parma al setaccio: tre arresti e 6 denunce tra droga, alcol, evasione e ricettazione. E al Parco Ducale e in Pilotta in due trovati con grossi coltelli in tasca

Controlli ieri sera della Compagnia carabinieri di Parma tra Parco Ducale, Piazzale della Pace, via Monte Altissimo, via San Leonardo e via Venezia fino alla fascia pedemontana (10 le pattuglie impiegate).

Sono state arrestate tre persone e denunciate altre 6, sequestrati oltre 35 grammi di hashish ed elevate sanzioni amministrative per oltre 5.000 euro.

In particolare i militari della Compagnia di Parma hanno accertato che un cittadino italiano, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, si era allontanato arbitrariamente dal luogo di detenzione ed è stato arrestato per evasione. Rintracciato poi nelle vie attigue alla Stazione ferroviaria un cittadino tunisino colpito da un Ordine di carcerazione per un cumulo di pena di anni 4 e mesi 5 di reclusione per reati contro il patrimonio e la persona, associato al carcere di Parma. Controllato nelle zone immediatamente limitrofe al Parco Ducale un italiano risultato destinatario di una misura cautelare in carcere emessa in aggravamento di altra misura di cui aveva violato le prescrizioni, anche lui è stato portato in carcere.

Denunciato poi in stato di libertà un cittadino colombiano, perché sorpreso alla guida della propria autovettura, con tasso alcolemico superiore al limite consentito. E' stato anche denunciato in stato di libertà per violenza a Pubblico ufficiale perché durante le operazioni di contestazioni e contestuale ritiro della patente ha spintonato i carabinieri.

All’interno del parco Ducale e Piazzale della Pilotta, sono stati controllati e denunciati in stato di libertà un cittadino polacco ed uno egiziano poiché trovati in possesso di un coltello ciascuno, di dimensioni per le quali non è consentito il porto. I due coltelli venivano sequestrati ed i soggetti denunciati per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Denunciato in stato di libertà un marocchino perché trovato in possesso di tre involucri contenenti hashish, per un peso complessivo di grammi 15.

Controllato in via San Leonardo un cittadino della Costa D’avorio, in possesso di una bici di ingente valore, che da accertamenti è risultata rubata la sera del 28 settembre e di proprietà di un giovane parmigiano. Lo straniero veniva denunciato per ricettazione e la bicicletta restituita al legittimo proprietario.

Rintracciato, nei pressi della Stazione ferroviaria, un cittadino colombiano residente a Parma a carico del quale era stato emesso un DASPO, con specifico divieto di accedere a specifiche aree urbane, ivi compresa la Stazione ferroviaria. L’uomo veniva denunciato per non avere ottemperato agli obblighi contenuti nel provvedimento.

L’attività di controllo effettuata congiuntamente a personale del NAS di Parma, interessava alcuni bar ubicati in via Trento. All’interno di uno di questi venivano sequestrati amministrativamente 20 chili di prodotti alimentari (carnei ed ittici) dal valore commerciale di circa 500 euro privi delle indicazioni riguardanti la loro? rintracciabilità, rilevate carenze igienico sanitarie all’interno di tutta l’attività, interessata da sporcizia diffusa nonché formazioni di ragnatele con presenza di aracnidi vivi e sistemi di prevenzione dagli agenti infestanti parzialmente utilizzati. Ai titolari degli esercizi sono state contestate le violazioni amministrative e comminate sanzioni pecuniari per un importo di oltre 5.000 euro.

Venivano inoltre segnalati alla locale Prefettura, per uso personale di sostanze stupefacenti tre persone, trovate all’interno del Parco Ducale, in possesso di modica quantità di Hashish per uso personale.