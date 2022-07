Fermati in centro con una mazza da baseball e coltelli: due denunce

Fermati in centro perché trovati in possesso di coltelli e una mazza da baseball. I carabinieri della Compagnia di Parma, in centro città, hanno fermato e denunciato due uomini di 27 e 40 anni per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il più giovane è stato trovato a passeggio con una mazza da baseball ed un coltello a serramanico mentre l’altro con un con coltello di oltre 20 centimetri.

Sempre nel corso dello stesso servizio di controllo (complessivamente sono state identificate oltre 180 persone e controllati più di 100 mezzi), sono stati diversi i giovani segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti che nei diversi controlli sono stati trovati complessivamente con 15 grammi di hashish e marijuana.