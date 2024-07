Con la cocaina nell'auto pronta per lo spaccio: 22enne albanese denunciato a Fidenza

I Carabinieri della Compagnia di Fidenza nei giorni scorsi hanno messo in campo un dispositivo rinforzato, con uomini e donne in uniforme e in borghese, volto alla prevenzione dei reati in genere, al controllo della circolazione stradale e alla repressione dello spaccio di stupefacenti. Diverse le pattuglie impiegate delle Stazioni Carabinieri di pendenti dalla Compagnia di Fidenza, a cui si sono aggiunte le “gazzelle” del Nucleo Opertativo e Radimobile. Nel corso dei posti di controllo a carattere dinamico sono state identificate 72 persone e controllati 63 mezzi

Denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio u n 22enne di origini albanesi, che fermato a bordo della sua auto per un normale controllo, ha dato immediatamente segni di nervosissimo ed agitazione, facendo insospettire i militari. Al persistere dello stato di agitazione, i militari effettuavano una perquisizione personale e veicolare che permetteva di rinvenire in un vano porta oggetti 5 grammi di cocaina suddivisi in 6 buste e 500 Euro in contanti. Lo stupefacente ed il denaro sono stati posti sotto sequestro e per il 22enne è scattata la denuncia per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Denunciato i ngresso e soggiorno illegale e ubriachezza in luogo pubblico anche un 23enne di origini albanesi, che controllato a piedi in una via del centro, è risultato sprovvisto di regolare permesso di soggiorno. In evidente stato di alterazione psicofisica per probabile assunzione eccessiva di bevande alcoliche, è stato accompagnato in caserma ed al termine degli accertamenti denunciato alla Procura. Un'altra denuncia ha riguardato un 53enne di origini rumene, che controllato a bordo della propria autovettura, veniva trovato in possesso, occultati all’interno del vano porta oggetti della portiera anteriore destra di un coltello a “scatto” e di un cutter, per i quali non era in grado di fornire una valida motivazione circa il possesso. Entrambi gli oggetti sono stati posti sotto sequestro. Altre due denunce hanno colpito un 40enne italiano, che sorpreso alla guida della propria autovettura, in evidente stato di alterazione psicofisica si è rifiutato categoricamente di sottoporsi ad accertamento alcolemico; e un 64enne moldavo, sorpreso alla guida in stato di evidente alterazione psicofisica che ha rifiutato di sottoporsi al controllo previsto. Per entrambi, così come previsto dal codice della strada è scatta la denuncia alla Procura della Repubblica con contestuale ritiro della patente di guida.

Cinque in totale le persone colte nel possesso di stupefacenti, tutte segnalate alla Prefettura di Parma come consumatori per avere avuto la disponibilità di modiche quantità di hashish e marijuana. Nel corso del servizio, infine, un 57enne tunisino, che creava scompiglio a Fidenza è stato contravvenzionato per ubriachezza.