Controlli nei parchi e in centro a Colorno e Torrile: 57 multe, 6 patenti ritirate e 3 ubriachi denunciati

I carabinieri della Stazione di Colorno, con il supporto degli agenti della polizia locale dell’Unione Bassa Est Parmense (presidi di Torrile e Colorno), nel corso delle ultime due settimane hanno intensificato l’attività preventiva ed i controlli alla circolazione stradale, concentrandosi particolarmente sul centro storico di Colorno e nei pressi di piazza della Repubblica a San Polo di Torrile.

Sono stati effettuati diversi controlli nei parchi “Gombia” e “Alberi Felici”, a San Polo, segnalati dai cittadini per presunte cattive frequentazioni, e a Colorno nei parchi della Reggia, in quello di via Ferrari e Dorotea Sofia. Il bilancio è di oltre 400 persone identificate, a piedi o a bordo dei 250 veicoli controllati. Sono state accertate, nel complesso, 57 violazioni del codice della strada (cinture, utilizzo di dispositivi telefonici alla guida, manovre pericolose ecc.), ritirate sei patenti di guida e sei carte di circolazione, sequestrati quattro veicoli e tre persone denunciate in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcol. Le operazioni proseguiranno nei prossimi giorni e riguarderanno tutte le zone dei territori comunali di Torrile e Colorno.