Fidenza al setaccio, raffica di multe e sanzioni: in 5 alla guida col cellulare in mano e tre patenti ritirate

Raffica di multe, segnalazioni e patenti ritirate. Nel corso del fine settimana i carabinieri della Compagnia di Fidenza hanno potenziato i servizi di controllo preventivo, schierando uomini e mezzi, in uniforme e in borghese, lungo le principali arterie stradali della bassa, e passando a setaccio i parchi dei comuni del territorio di competenza. Sette persone, tra i diciotto e i trent’anni, sono stati colti nel possesso o nell’atto di consumare modiche quantità di sostanze stupefacenti, principalmente hashish e marijuana. Dopo il sequestro delle sostanze, sono stati tutti segnalati alla Prefettura di Parma come consumatori.

Due fidentini, invece, dopo aver alzato troppo il gomito, hanno iniziato a schiamazzare nelle vie del centro cittadino. Identificati e allontanati dai carabinieri, sono stati sanzionati per “ubriachezza molesta”.

I Controlli alla circolazione stradale, effettuati con dispositivi rinforzati e ben visibili, lungo la via Emilia e nelle strade maestre di Fidenza e Soragna, hanno consentito di sanzionare 5 persone mentre parlavano al cellulare. Ad altri 3 sono state ritirate le patenti (manovre pericolose e sorpassi azzardati), e numerosi altri sono stati avviati alle procedure amministrative e sanzionatorie previste in caso di mancata revisione o patente scaduta.

Nel corso del servizio, che ha visti impiegati una dozzina di militari, sono state controllate un totale di 63 macchine e identificate 81 persone.