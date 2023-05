A spasso per Traversetolo con un coltello in tasca: due denunciati dai carabinieri

La compagnia carabinieri di Parma ha predisposto in questo ultimo weekend dei controlli mirati nell'area pedemontana della provincia, mediante l’impiego di più pattuglie della stazione di Traversetolo. Gli equipaggi, infatti, sono stati impiegati in perlustrazioni a lungo raggio e posti di controllo effettuati in paese e nei punti più sensibili della circolazione stradale.

L’attività ha permesso ai carabinieri di denunciare alla locale Procura della Repubblica 3 persone. In particolare nella serata di domenica 14 maggio, i militari della Stazione di Traversetolo, durante un controllo, hanno fermato un uomo italiano di 56 anni e residente a Langhirano, pregiudicato, che è stato denunciato all’autorità giudiziaria perché ritenuto responsabile del reato di reiterazione della guida senza patente. L'uomo, infatti, era alla guida dell’auto di proprietà sebbene sprovvisto di patente di guida in quanto mai conseguita. Lo stesso aveva già commesso la stessa infrazione nel corso dell’ultimo biennio, per questo il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e per lui è scattata la denuncia in Procura.

I militari hanno poi denunciato anche altri due uomini, un 40enne residente a Quattro Castella (Reggio Emilia) ed un 39enne residente a Parma, gravato da pregiudizi di polizia, entrambi per il reato di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere in quanto in occasione di due diverse attività di controllo sono stati trovati, mentre passeggiavano, con in tasca un coltello a ?serramanico lungo 18 centimetri, il cui porto è vietato dalla legge.

L’attività di controllo ha permesso di segnalare anche 3 giovani colti con piccole quantità di hashish destinate all’uso personale.