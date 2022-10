Sorbolo, in cinque alla guida ubriachi: multe e patenti ritirate

Cinque persone alla guida con tasso alcolemico superiore a quello consentito (0.5 g/l). La scorsa notte i carabinieri della Stazione di Sorbolo, militari della Compagnia carabinieri di Parma e la polizia locale – Unione Bassa Est Parmense sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio in particolare per prevenire gli incidenti stradali.

Sono state individuate appunto cinque persone alla guida con tasso alcolemico superiore a quello consentito (0.5 g/l). In particolare, una donna con tasso rilevato tra lo 0.5 e lo 0.8 g/l ha ricevuto una sanzione che potrebbe arrivare fino a 2.170 euro e la sospensione della patente da tre a sei mesi.

Sono stati fermati e multati due uomini con tasso tra lo 0.8 e il 1.5 g/l e altri due con tasso alcolico superiore ad 1.5 g/l. Le auto in questione sono state tutte sequestrate e le sanzioni possono arrivare fino a 9.000 euro per persona: tutte le patenti sono state ritirate.

Non solo controlli sulle strade, ma anche servizi a piedi nella zona della fiera. Sono stati fermati tre uomini che avevano con sè dosi di sostanza stupefacente, in un caso hashish e in 2 casi cocaina, e che sono stati segnalati alla Prefettura di Parma.