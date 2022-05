Città al setaccio: cinque denunce per spaccio, furto e ricettazione di bottiglie di champagne

Decine di mezzi controllati, 200 persone ispezionate, e cinque denunce per vari reati. E’ il bilancio di una serie di controlli disposti nel weekend dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma, nell’ambito del piano di controllo coordinato del territorio, che hanno consentito ai militari della Compagnia di Parma di intensificare i controlli nelle aree urbane del centro cittadino.

Le Pattuglie delle Stazioni Carabinieri e della locale Sezione Radiomobile hanno controllato, come detto, decine di mezzi e circa 200 soggetti. In particolare i controlli hanno portato a 5 denunce per vari reati. In via Trento, è stato fermato un soggetto nigeriano che, poco prima, aveva ceduto una dose di marijuana ad un altro soggetto, sempre nigeriano. Per il primo è scattata la denuncia per spaccio di sostanza stupefacente mentre, all’esito del controllo, il secondo è stato denunciato per inosservanza di un ordine di espulsione e segnalato alla Prefettura parmigiana per uso di sostanze stupefacenti.

Un italiano, invece, è stato fermato in via Goito con 6 bottiglie di champagne, non riuscendo a provarne l’acquisto; il materiale è stato ritenuto di dubbia provenienza, visto anche il valore importante della merce, ed il soggetto è stato denunciato per ricettazione. Due giovani ragazze, invece, sono state sorprese all’interno di un esercizio commerciale poiché intente a rubare alcuni articoli di bigiotteria; in questo caso, le due sono state denunciate per il reato di furto aggravato in concorso.