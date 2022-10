Caricano un furgone con materiale edile del Comune: due denunciati a Sala Baganza

I carabinieri della stazione di Sala Baganza, hanno portato a termine diversi interventi e attività investigative che hanno consentito di individuare i responsabili di un tentativo di truffa e sventare un furto di materiale di proprietà del Comune.

In particolare una pattuglia dei militari salesi nei giorni scorsi, a seguito di una segnalazione telefonica, è intervenuta nei pressi di un cantiere vicino al torrente Baganza, dove erano custoditi alcuni bancali e materiale vario di proprietà del Comune. I militari sorprendevano due uomini che, senza alcuna autorizzazione ne titolo, stavano caricando un furgone. I due venivano identificati e accompagnati in caserma sono stati denunciati per tentato furto.

Altre due persone sono state denunciate per un tentativo di truffa nei confronti di un residente della zona, che aveva messo in vendita un camper su un sito online. All’annuncio rispondeva una coppia che proponeva di pagare il prezzo, circa 18.000 euro, con assegni. Il venditore accettava, riservandosi di consegnare il veicolo dopo aver incassato gli assegni e inviava solo i documenti per il passaggio di proprietà. Dopo alcuni giorni veniva informati dalla banca che i titoli di pagamento erano scoperti. L’uomo si rivolgeva ai Carabinieri salesi che, dopo alcuni accertamenti, identificavano la coppia, con specifici precedenti, denunciandola per tentata truffa.