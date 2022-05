Inseguimento a Langhirano, non si ferma all'alt e poi rifiuta il test dell'alcol: denuncia, multa da seimila euro e ritiro della patente

Gli viene intimato l'alt ma invece di fermarsi, accelera per evitare il controllo cercando di fuggire. E' accaduto ieri in via Cantini a Langhirano, dove i carabinieri della Stazione di Traversetolo hanno intimato l’alt ad una vettura che, però, aumentando la velocità, ha cercato di fuggire evitando appunto il controllo. Il veicolo poco dopo è stato raggiunto e bloccato; alla guida un italiano che si è rifiutato di sottoporsi ai controlli etilometrici. In questo caso, è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e una multa di 6.000 euro col ritiro della patente.