Controlli fuori dalle discoteche: nel Parmense trovato un giovane con oltre 30 grammi di droga

Proseguono i servizi, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Parma, con un notevole dispiegamento di pattuglie che hanno svolto un incessante attività preventiva e repressiva. Nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Parma, hanno effettuato numerosi controlli nelle aree ritenute più sensibili e nelle vicinanze delle discoteche della provincia.

Complessivamente sono state identificate oltre 180 persone e controllati più di 100 mezzi. Dai diversi interventi delle pattuglie, d’iniziativa o su richiesta al numero d’emergenza 112, sono stati effettuati diverse denunce e segnalazioni amministrative.

Nel corso delle verifiche alle discoteche, all’esterno di una situata in provincia, i militari hanno sottoposto ad un controllo alcuni giovani trovando nelle disponibilità di uno di loro oltre 30 grammi di hashish. Diverse le denunce in città. In via Emilia Est è stato denunciato per furto un 62enne che, poco prima di essere fermato dalla pattuglia aveva asportato da un negozio della merce. Un 24enne originario della Repubblica Domenicana, gravato da diversi precedenti di polizia, è stato fermato mentre percorreva via Mazzini in sella ad una bicicletta. Al termine degli accertamenti è stato denunciato per ricettazione in quanto il mezzo è risultato rubato a inizio anno.