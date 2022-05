Ubriaco non si ferma all'alt e scappa: fermato e multato di seimila euro dai carabinieri

Continuano i controlli del weekend disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma, nell’ambito del piano di controllo coordinato del territorio, che hanno consentito, ai militari della Compagnia di Parma, di intensificare i controlli nelle aree urbane del centro cittadino.

Le Pattuglie delle Stazioni Carabinieri e della locale Sezione Radiomobile hanno controllato decine di mezzi e circa 200 soggetti. In particolare i controlli hanno portato a 2 arresti e 3 deferimenti all’Autorità Giudiziaria per vari reati.

In particolare, nei pressi del casello autostradale di Parma Ovest, è stato fermato un 52enne sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Lo stesso si era recato fuori dal comune di Parma e per questo motivo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari per violazione degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. I Carabinieri della Stazione di Parma Centro, invece, hanno fermato un italiano, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, a spasso per la città. Lo stesso, quindi, è stato nuovamente arrestato in flagranza di reato per evasione.

Deferito, invece, dai militari della Sezione Radiomobile un 37enne moldavo, poiché, sottoposto a controllo in via Chiavari, è stato trovato in possesso di un coltellino a serramanico senza giustificato motivo.

Anche i controlli con etilometro finalizzati a garantire maggiore sicurezza nell’ambito della circolazione stradale hanno consentito di deferire 2 uomini, il primo perché trovato con tasso alcolemico pari ad 1.00 g/l ed il secondo con 1.86 g/l. Entrambe le vetture sono state sottoposte a sequestro e sono state, inoltre, ritirate le patenti di guida.

?In via Trento, è stato fermato un soggetto nigeriano che, poco prima, aveva ceduto una dose di marijuana ad un altro soggetto, sempre nigeriano. Per il primo è scattata la denuncia per spaccio di sostanza stupefacente mentre, all’esito del controllo, il secondo è stato deferito per inosservanza di un ordine di espulsione e segnalato alla Prefettura parmigiana per uso di sostanze stupefacenti.Un italiano, invece, è stato fermato in via Goito con 6 bottiglie di champagne, non riuscendo a provarne l’acquisto; il materiale è stato ritenuto di dubbia provenienza, visto anche il valore importante della merce, ed il soggetto è stato deferito per ricettazione. Due giovani ragazze, invece, sono state sorprese all’interno di un esercizio commerciale poiché intente a rubare alcuni articoli di bigiotteria; in questo caso, le due sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato in concorso.

In via Cantini di Langhirano, i militari della Stazione di Traversetolo, hanno intimato l’alt ad una vettura che, però, aumentando la velocità, ha cercato di fuggire. Il veicolo è stato, poco dopo, raggiunto e bloccato; alla guida è stato identificato un uomo che ha rifiutato di sottoporsi ai controlli etilometrici. In questo caso, è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, unitamente alla multa di 6.000 euro e al ritiro della patente di guida.