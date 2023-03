Si sente male a Salso e chiama i soccorsi: i sanitari gli trovano in casa la droga dello stupro e chiamano i carabinieri, 50enne denunciato per spaccio

I carabinieri della Stazione di Salsomaggiore, nella giornata di ieri hanno denunciato un 50enne del posto per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari sono intervenuti, insieme al personale sanitario, presso l’abitazione dell’uomo per una segnalazione di malore verosimilmente dovuto all’assunzione di farmaci.

Mentre erano sul posto, con i sanitari che prestavano i soccorsi, hanno notato un flaconcino privo di etichetta con una sostanza liquida sospetta, risultata essere GHB, la cosiddetta “droga dello stupro” e un cartoncino con 20 dosi o “francobolli”, come viene chiamato in gergo Lsd. Tutta la sostanza è stata sequestrata e l’uomo, le cui condizioni di salute non sono risultate particolarmente preoccupanti, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria.