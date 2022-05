Dice di non abitare nel condominio dove stava entrando, ma i vicini lo smascherano. Arrestato spacciatore: in casa cocaina e soldi

Arrestato grazie ai vicini. E’ accaduto in via Genova. I fatti: ieri la pattuglia della sezione radiomobile transitando in via San Leonardo, angolo via Genova, nota un cittadino nigeriano, già conosciuto alle forze dell’ordine. Lo stesso, dopo avere lasciato la bicicletta, stava per entrare in un portone di un condominio di via Genova, continuando a guardarsi intorno. Alla vista dei militari, infila il cellulare nella borsetta a tracolla e torna indietro. I militari lo fermano identificandolo in un 23enne nigeriano che cerca di giustificarsi dichiarando che stava raggiungendo la farmacia e negando di abitare nel condominio, e che vive per strada. Nel frattempo, diverse persone entrano all’interno del condominio confermando che il 23enne abita invece nello stabile indicandone anche l’appartamento. Nella camera del giovane vengono ritrovati sul davanzale della finestra 11 involucri di colore rosso e di colore nero di diverse dimensioni, contenenti cocaina dal peso complessivo di quasi 20 grammi ed in cantina il necessario utilizzato per il confezionamento. Al termine delle formalità di rito è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.