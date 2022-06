Le minacce, le continue richieste di soldi e l'appuntamento per riscuotere i contanti: i carabinieri si camuffano da passanti e li arrestano per estorsione

Nella serata del 24 giugno, intorno alle 17:30 circa, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Parma, insieme ai militari della Stazione di Neviano degli Arduini, hanno proceduto all’arresto di due soggetti, una donna di 46 anni ed un uomo di 37 anni, entrambi italiani, i quali avrebbero messo in atto, dalla fine dello scorso maggio, una serie di minacce finalizzate ad ottenere, indebitamente, somme di denaro, per circa 800 euro, ai danni di un trentasettenne parmense. La vittima però, sfiancata ed intimorita dalle continue minacce, ha deciso di denunciare i fatti ai Carabinieri di Neviano degli Arduini che hanno avviato l’attività di indagine sotto il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Parma.

L’epilogo è avvenuto in un parcheggio nei pressi del casello dell’autostrada, luogo prefissato per la cessione del denaro da parte degli estorsori. All’incontro, però, erano presenti anche i Carabinieri, camuffati tra le persone presenti, che hanno ben visto tutta la scena: l’arrivo dei due presunti estorsori e la cessione di 400 euro in contanti da parte della vittima. I militari, quindi, prima che i presunti estorsori potessero scappare, sono prontamente intervenuti per bloccarli sul posto. I due, quindi, sono stati arrestati per il reato di estorsione in concorso ed associati rispettivamente alla casa circondariale femminile di Modena e presso il carcere parmigiano.