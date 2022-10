Sorpresi a rubare due bici nei pressi del Romagnosi: due arresti

Continuano i controlli del territorio per il contrasto alla criminalità predatoria e a tutte quelle forme di illegalità diffusa che, nel quotidiano, incidono sulla sicurezza reale e percepita dalla cittadinanza. Il servizio effettuato nella giornata di ieri ha visto impiegate diverse pattuglie, anche in abiti civili, della Compagnia Carabinieri di Parma ed ha interessato i parchi della città e le zone adiacenti alle scuole.

Al Parco del Naviglio, i militari della Sezione Radiomobile hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 24enne gravato da diversi precedenti di polizia. Il giovane, alla vista della pattuglia, tentava di allontanarsi verso via Venezia dove veniva raggiunto all’interno del parcheggio del supermercato. Dal controllo dei documenti emergevano diversi precedenti per droga pertanto si procedeva ad una perquisizione e, all’interno di uno zaino, sono state trovate due buste con circa 200 grammi di marijuana. Condotto in caserma è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e trattenuto nelle camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I servizi nei pressi delle scuole hanno consentito ai militari della Sezione Operativa di arrestare in flagranza per tentato furto un 41enne ed un 50enne, italiani gravati da precedenti di polizia. I militari all’altezza dell’incrocio con via Piave, nelle vicinanze del liceo “Romagnosi” notavano due uomini guardare la rastrelliera delle biciclette, collocata davanti all’Istituto scolastico quando, il 50enne protetto dall’altro uomo, si chinava ad armeggiare tagliando la catena con il lucchetto. Salito in sella veniva fermato mentre il 41enne, con funzioni di “palo” tentava di fuggire ma veniva rapidamente raggiunto e bloccato. All’interno del cestino vi era la catena tagliata e la tronchese. Rintracciata la proprietaria le è stato restituito il mezzo mentre i due condotti in caserma sono stati arrestati per tentato furto e porto di oggetti atti ad offendere in quanto oltre alla tronchese a seguito di perquisizione sono stati trovati con quattro lame da cutter. Al termine della giornata sono stati controllate più di 100 persone.