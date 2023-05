Lascia il portafoglio nel carrello della spesa e glielo rubano: a Salso denunciate due donne

I Carabinieri della Stazione di Salsomaggiore, nel quadro del rafforzamento del controllo del territorio con l’obiettivo di prevenire e contrastare più efficacemente i reati predatori, hanno denunciato nei giorni scorsi due donne responsabili di un furto con destrezza ai danni di una cliente di un supermercato.

I militari, che già da tempo hanno incrementato i controlli presso i parcheggi delle zone commerciali e dei supermercati a seguito di alcune segnalazioni pervenute da cittadini hanno individuato e denunciato, tramite un’attività d’indagine, una 30enne ed una 21enne, che alcune settimane fa, approfittando della distrazione di una 60enne salsese, intenta a scegliere dei prodotti dagli scaffali, erano riuscite ad impossessarsi del portafoglio prelevandolo dalla borsa lasciata nel carrello della spesa.

La donna, accortasi del furto non appena giunta alla cassa, ha bloccato immediatamente le carte di credito e il bancomat, riuscendo a limitare il danno a circa 150 euro in contanti contenuti nel portafoglio e ai suoi documenti.

I militari della Stazione salsese, dopo aver raccolto la denuncia, hanno acquisito le immagini della videosorveglianza dell’esercizio commerciale, dalle quali si poteva chiaramente seguire l’azione delle presunte responsabili, le quali, adocchiata la borsa della vittima appoggiata nel carrello della spesa, la seguivano passo-passo per una ventina di minuti nel suo giro tra gli scaffali, tentando per ben due volte di rubarle il portafoglio prima di riuscirci al terzo tentativo e allontanarsi velocemente.

L’analisi delle immagini ha consentito quindi di effettuare una ricerca mediante le Banche dati a disposizione dell’Arma per la comparazione facciale, riuscendo così ad individuare le presunte autrici, entrambe gravate da decine di precedenti specifici per reati dello stesso genere, compiuti in diverse zone del Nord Italia, soprattutto tra le province di Lodi, Brescia, Varese, Cremona e Milano.