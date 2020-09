Carabinieri: il tenente colonnello Ugo Battaglia è il nuovo Comandante del reparto operativo

Il Tenente Colonnello Ugo Battaglia è il nuovo Comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Parma. La presentazione ufficiale è avvenuta nella mattinata di oggi, giovedì 24 settembre. Il Tenente Colonnello Ugo Battaglia, nato a Roma 48 anni fa è sposato ed è padre di due figlie, Milena ed Elena. Dopo gli studi superiori ha frequentato il 30esimo Corso Applicativo presso la scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Nel corso della carriera l'ufficiale ha ricoperto - nei diversi gradi - numerosi incarichi, soprattutto nella linea territoriale. Comandante della sezione autoradio della Radiomobile di Milano, Comandante della Compagnia Carabinieri di Breno (Brescia), Tirano (Sondrio) e Lecco. Dal 2004 si è occupato di criminalità organizzata presso il Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Milano. Ha partecipato a innumerevoli indagini di 'Ndrangheta, si è occupato di misure di prevenzione patrimoniale nel periodo antecedente ad Expo 2015 ha fatto parte, come rappresentante della Dia, dei lavori tecnici, presso varie Prefetture della Lombardia, per la verifica dei requisiti delle società per operare negli appalti pubblici.