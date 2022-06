Carabinieri, in un anno 431 arresti, 102 per spaccio: sequestrati più di 80 chili di droga

Nei dodici mesi appena trascorsi (maggio 2021 – maggio 2022) il Comando Provinciale Carabinieri di Parma ha concentrato i propri sforzi in direzione della prevenzione e del contrasto di quei fenomeni criminali che incidono particolarmente sulla percezione della sicurezza generale.

I Comandi dell’Arma, divisi in 4 Compagnie e 36 Stazioni, hanno effettuato: 20.953 servizi esterni, nei quali sono state controllate 146.278 persone e 89.848 mezzi. I reati trattati in un anno sono 14.766 sui 17.905 dei delitti denunciati o accertati in città e provincia, pari all’82,47%. Sono state arrestate 431 persone, denunciate 4.070 persone.

Le attività dei carabinieri si sono concentrate parecchio sul trattamento di fenomeni di “devianza giovanile”, con particolare attenzione a episodi di microcriminalità e “bullismo” che spesso vedono protagonisti i giovani. In questo ambito tutti i presidi dell’Arma hanno prestato particolare attenzione, riuscendo ad arginare una deriva ancora più pericolosa. Sono stati 33 i minori arrestati e 432 quelli denunciati alla Procura dei Minori di Bologna per reati vari (rapine, furti, lesioni, percosse e/o danneggiamenti).

Per quanto riguarda il contrasto del traffico e dello spaccio di stupefacenti, gli arresti sono stati 102, 232 denunce, 431 persone segnalate alla Prefettura quali assuntori e sequestrato sostanze per 81 chili: 56 di hashish, 21 di cocaina e 4 di marijuana. In primo piano la prevenzione e la repressione dei fenomeni diffusi e attuali come la “violenza di genere” con 27 arresti e 82 denunce per reati che vanno dagli atti persecutori, violenza sessuale, maltrattamenti contro familiari e lesioni personali.

Per quanto riguarda la prevenzione nei confronti di fenomeni come le truffe, nei confronti delle fasce più deboli e non, sono state denunciate 309 persone. A gennaio, i carabinieri di Parma hanno arrestato due albanesi dopo un folle inseguimento per le vie della città, in auto, e successivamente a piedi sequestrando oltre 3 kg di hashish e quasi 2.500 euro. Il tutto sotto gli occhi della cittadinanza che, al termine, ha applaudito i due militari. A febbraio è stato arrestato da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile un uomo per falsificazione, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate trovato nel corso di un controllo con la somma di 81 mila euro contraffatti. Il sequestro delle banconote è uno dei più ingenti effettuati in provincia negli ultimi tempi. A maggio i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, hanno sequestrato oltre 30 chili di hashish. I carabinieri della compagnia di Fidenza hanno arrestato in flagranza, a ottobre, per tentato omicidio un uomo che ha accoltellato il parroco della chiesa della città. Tanti i servizi che hanno indicato la presenza radicata dei carabinieri in tutta la Provincia di Parma