Latitante da sette anni: arrestato nel cuore della notte vicino alla stazione

Era latitante da sette anni: nella notte è stato rintracciato in strada e arrestato. A finire in manette un nigeriano 31enne, in Italia senza fissa dimora con diversi precedenti di polizia, che risultava ricercato dal 2016. Deve scontare la pena di quasi 2 anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti. A mettere fine alla latitanza è stato uno dei numerosi controlli effettuati dai carabinieri di Parma nella zona della stazione ferroviaria. La pattuglia della Sezione Radiomobile, ieri sera, impegnata nella zona di piazzale Dalla Chiesa, durante i servizi di controllo del territorio ha notato il 31enne che camminava a piedi nervosamente. Ritenendo sospetto il suo atteggiamento si è deciso di procedere all’identificazione: sprovvisto di documenti di riconoscimento ha affermato di averli dimenticati. La risposta non ha convinto i militari che hanno approfondito i controlli, portando il nigeriano in caserma dove, da ulteriori accertamenti, è emerso che era latitante dal 2016. Il 31enne è stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di Parma.