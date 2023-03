A Medesano 20enne minaccia con un bastone il medico di guardia durante il turno di notte: i carabinieri lo trovano e lo denunciano

I carabinieri di Medesano hanno individuato il giovane che, nei giorni scorsi, ha minacciato il medico di guardia in paese durante il turno di notte. I militari, dopo la denuncia, hanno avviato le indagini per individuare il responsabile del grave atto nei confronti di un pubblico ufficiale, intento ad assicurare un servizio di massima importanza per i cittadini.

Ricostruita la dinamica dei fatti sulla base della dichiarazione del denunciante, grazie alla conoscenza del territorio e delle persone, l’uomo è stato individuato.

E’ un 20enne del luogo che, dopo aver accompagnato la fidanzata nella sede della guardia medica, forse non soddisfatto della prestazione, ha deciso di ripresentarsi all’esterno della struttura e dopo aver bussato, senza entrare attraverso la porta a vetri, lo ha minacciato con un bastone, prima di allontanarsi a bordo della sua auto. Per lui una denuncia per minaccia aggravata.