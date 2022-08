Fidenza: in 5 sorpresi a guidare col cellulare, un altro al volante ubriaco. Fioccano le multe

I carabinieri della Compagnia di Fidenza, secondo quanto coordinato e pianificato dal Comando Provinciale Carabinieri di Parma, hanno intensificato i controlli sul territorio di competenza con la finalità di garantire sicurezza ai cittadini. Nel corso dei numerosi posti di controllo sulle principali arterie stradali, sono stati sanzionati 5 automobilisti mentre erano alla guida con il cellulare. Il controllo gli è costato la sottrazione di 5 punti dalla patente e la sanzione fino ai 600 euro.

Uno di questi, inoltre, un moldavo del 2001 sottoposto alla prova dell’etilometro, è risultato anche avere una percentuale di 0.9 grammi/litro di alcol nel sangue, ed è stato quindi deferito alla Procura di Parma per il relativo reato previsto dal codice della strada.

Il lavoro di controllo dei carabinieri è proseguito nei principali parchi cittadini, dove sono stati effettuati controlli anche con personale in borghese. Dferire alla Prefettura di Parma come consumatori di sostanze stupefacenti, un senegalese di 32 anni, un marocchino di 26 anni e un fidentino appena maggiorenne, tutti colti nel possesso di piccole dosi di hashish. I servizi dei carabinieri della Compagnia di Fidenza continueranno anche nei prossimi giorni, mediante il dispiegamento di numerose pattuglie sia in divisa che in borghese.