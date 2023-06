I carabinieri setacciano i parchi e il San Leonardo: sequestrati 30 grammi di droga

Controlli dei carabinieri nella serata di ieri, domenica 18 giugno. Le tante pattuglie dell'Arma sono state impiegate prevalentemente in un controllo per sorvegliare la parte centrale della città, al fine di continuare a sorvegliare l’area e la cui attività ha consentito di denunciare alcuni minori autori delle spaccate a diversi esercizi commerciali.

I controlli, tramite pattuglie a piedi di raggiungere i luoghi di aggregazione giovanile, hanno permesso di raggiungere posti solitamente difficilmente raggiungibili in auto. L’attività, ha consentito di identificare 59 persone. Nel corso della serata i controlli, unitamente ai Carabinieri della Sezione Radiomobile, si sono spostati nel Parco Ducale e in zona della Stazione Ferroviaria e in via Trento, dove hanno eseguito un articolato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati afferenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In questo contesto è stato setacciato il Parco Ducale dove sono stati controllati 21 persone, di cui molti stranieri e giovanissimi, diversi dei quali sottoposti a perquisizione. Il controllo dell’area solitamente frequentata da gruppi di stranieri ha permesso di rinvenire nascosto in un cespuglio un pezzo da 23 grammi di hashish, conseguentemente posto sotto sequestro. Le perquisizioni hanno consentito di individuare altri 7 grammi di droga in via Monte Altissimo, via S.Leonardo e via Trento dove 9 giovani, 5 italiani e 4 stranieri, dai 16 ai 21 anni sono risultati in possesso di hashish e marijuana. Tutti sono stati segnalati all’autorità prefettizia per possesso di stupefacenti destinati all’uso personale.