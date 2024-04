Carabinieri, premiati tre militari della Compagnia di Fidenza

Nella mattinata di ieri, sabato 27 aprile, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Parma, il Colonnello Andrea Pagliaro, ha consegnato a tre militari della Compagnia Carabinieri di Fidenza un importante riconoscimento per meriti di servizio. Alcuni mesi fa, un’anziana di Fidenza è stata truffata di un ingente somma di denaro con la tecnica del “finto carabiniere” e del sedicente avvocato. Nella circostanza i veri Carabinieri della Compagnia di Fidenza hanno tempestivamente avviato le indagini ed arrestato il presunto responsabile. L’attività investigativa condotta in tempi rapidi e con grande professionalità è stata significativamente apprezzata dall’intera scala gerarchica che ha ritenuto di suggellare l’importante risultato assegnando a tre militari, che si sono particolarmente distinti nel corso dell’attività, un riconoscimento per meriti di servizio. Nella circostanza il Comandante Provinciale ha consegnato, dando lettura della motivazione i riconoscimenti a: Maresciallo Capo Gionata Farina, App. Sc. Q.S. Giampiero Besana effettivo all’Aliquota Operativa della Compagnia di Fidenza, Brigadiere. Francesco Mastandrea, effettivo all’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Fidenza che: con particolare intuito investigativo hanno individuato un malvivente che con la tecnica del finto Carabiniere aveva truffato numerosi anziani, sottraendo loro denaro e preziosi per circa 15.000 euro. Nell’occasione, il Comandante ha rivolto a ciascuno il ringraziamento per la quotidiana, instancabile attività posta in essere al servizio della cittadinanza.